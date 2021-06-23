Матвиенко поручила сенаторам контролировать исполнение закона о бесплатной газификации

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила сенаторам активно контролировать реализацию в регионах закона о бесплатном подключении населения к газу.

"В числе значимых инициатив послания - поручение президента по бесплатному подведению газа до границ земельных участков граждан. Мы оперативно приняли соответствующие изменения в законодательство. Теперь нам предстоит внимательно мониторить, как новые механизмы будут применяться в регионах. Нельзя, чтобы поручение главы государства было исполнено формально, наполовину", - сказала она на закрытии весенней сессии.

"Наш совет по газификации должен держать этот вопрос на жестком парламентском контроле", - добавила спикер Совфеда.

Президент Владимир Путин 11 июня подписал закон о бесплатном подключении населения к газу за счет надбавок к тарифам на транспортировку газа. Доведение газа до участка может проводиться без привлечения средств граждан. Источником финансирования газификации становится прежде всего инвестиционная надбавка ГРО (газораспределительная организация), которую теперь можно направлять на финансирование "последней мили". Также средства могут привлекать через механизмы льготных кредитов и займов единый и региональный операторы как центры ответственности за газификацию регионов.