Акции "Фармсинтеза" на Мосбирже растут почти на 20%

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Стоимость акций "Фармсинтеза" в ходе торгов на Московской бирже выросла на 19,66% и в моменте достигала 6,78 рубля за бумагу, свидетельствуют данные торговой площадки на 15:36 мск.

К 15:45 мск стоимость акций составлял 6,785 рубля за бумагу.

Котировки растут на фоне подписания соглашения между производителем лекарственных препаратов "Фармсинтез" и инвестиционной группа LDA Capital о пут-опционе на 800 млн рублей.

ГК "Фармасинтез" является одним из крупнейших в России производителем социально значимых лекарств. В портфель препаратов входит более 170 наименований, в том числе средства для лечения и профилактики туберкулеза, ВИЧ, онкологии, сахарного диабета и гепатита. Производственные мощности представлены пятью заводами в Иркутске, Уссурийске, Санкт-Петербурге, Братске и Тюмени.