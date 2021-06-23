В Петербурге запустили сервис по оплате взглядом

САНКТ-ПЕТЕБРУРГ, 23 июня. /ТАСС/. ВТБ и Visa запустили в Петербурге сервис по оплате взглядом без использования смартфона или карты. Об этом сообщила в среду пресс-служба банка.

"ВТБ и Visa запустили сервис по оплате заказов в сети кулинарных лавок "КиО Кухня" (Санкт-Петербург) взглядом без использования смартфона или карты. Сервис реализован на базе решения O.Pay - технологии распознавания лиц от участника корпоративного акселератора ВТБ - компании O.Vision", - говорится в сообщении.

Для подключения сервиса клиенту необходимо установить приложение O.Vision на смартфон и пройти простую процедуру регистрации номера телефона и сохранения биометрии лица, привязав к сервису свою карту. Все точки сети "КиО Кухня" оборудованы специальными терминалами для оплаты заказа, на которых клиенту достаточно посмотреть в камеру. Сервис доступен держателям карт любых платежных систем и банков-эмитентов.

Алгоритм идентификации O.Vision протестирован на объеме базы биометрических регистраций из более 1 млн лиц, что обеспечивает корректную работу сервиса. Менее чем за секунду запрос проходит несколько этапов обработки в системе - от идентификации лица клиента до его проверки на "подлинность" и принятия решения об оплате.

O.Vision - российская компания, создатель бесконтактной биометрической системы контроля доступа и оплаты. Предлагает полный цикл услуг от разработки и поставки - до обслуживания решений. "КиО Кухня" - развивающаяся сеть быстрого питания в Санкт-Петербурге, основанная в 2018 году и насчитывающая на сегодняшний день 10 ресторанов. Ежедневно сеть принимает 4,5 тыс. посетителей.