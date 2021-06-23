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Мантуров сообщил, что компании подали заявки еще по примерно 400 технологиям на СПИК 2.0

Сейчас в утвержденный кабмином перечень входит около 630 технологий

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Минпромторг России получил около 400 заявок на включение технологий в перечень для СПИК 2.0 вдобавок к более чем 600 уже утвержденным, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства в среду. По его словам, в ближайшее время будет заключено еще четыре новых специнвестконтракта.

"Еще сегодня заявлено более 400 разных технологий, которые отрасли подали нам на рассмотрение. Мы с отраслевыми объединениями это оперативно отработаем и правительством это также будет добавлено [в перечень]", - сказал он. Сейчас в утвержденный кабмином перечень входит около 630 технологий, отметил Мантуров.

"В ближайшее время будет подписано четыре СПИКа: по тракторам малой мощности, по насосам, агрегатам для нефтегазовой отрасли", - добавил министр. По его словам, механизм востребован, компании активно участвуют в конкурсах.

Мантуров также попросил Путина дать поручение о принятии регионами РФ необходимой нормативной базы для СПИК 2.0. "Я просил бы вашего поручения. У нас примерно в 20% регионов еще не принята нормативная база для того, чтобы они могли принимать участие в этой работе. Это, пожалуй, единственное, что на сегодняшний день нужно", - сказал министр, напомнив, что участие региона является обязательным условием новых специнвестконтрактов.

Первый специнвестконтракт на новых условиях был заключен в начале июня на ПМЭФ, им стало соглашение с ООО "Эколант" по технологии производства стали для крупного металлургического комплекса в Нижегородской области.

В конце прошлого года Минпромторг начал проведение первых конкурсов на заключение СПИК 2.0, запустив конкурсы в области химпрома и сельскохозяйственного машиностроения. Ранее правительство утвердило перечень из более чем 600 технологий, при использовании которых компании смогут заключать с государством СПИК 2.0.

О СПИК

СПИК 2.0 - модель специнвестконтрактов, по которой по сравнению со СПИК увеличивается срок действия с 10 лет до 20 лет, расширяется круг участников с привлечением региональных органов власти, вводятся процедуры конкурсного, публичного отбора. Также исключаются требования по нижней границе объема инвестиций, тогда как ранее минимальный входной порог составлял 750 млн рублей.

Теги
Мантуров, Денис ВалентиновичРоссия
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