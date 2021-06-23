Мантуров сообщил, что компании подали заявки еще по примерно 400 технологиям на СПИК 2.0

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Минпромторг России получил около 400 заявок на включение технологий в перечень для СПИК 2.0 вдобавок к более чем 600 уже утвержденным, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства в среду. По его словам, в ближайшее время будет заключено еще четыре новых специнвестконтракта.

"Еще сегодня заявлено более 400 разных технологий, которые отрасли подали нам на рассмотрение. Мы с отраслевыми объединениями это оперативно отработаем и правительством это также будет добавлено [в перечень]", - сказал он. Сейчас в утвержденный кабмином перечень входит около 630 технологий, отметил Мантуров.

"В ближайшее время будет подписано четыре СПИКа: по тракторам малой мощности, по насосам, агрегатам для нефтегазовой отрасли", - добавил министр. По его словам, механизм востребован, компании активно участвуют в конкурсах.

Мантуров также попросил Путина дать поручение о принятии регионами РФ необходимой нормативной базы для СПИК 2.0. "Я просил бы вашего поручения. У нас примерно в 20% регионов еще не принята нормативная база для того, чтобы они могли принимать участие в этой работе. Это, пожалуй, единственное, что на сегодняшний день нужно", - сказал министр, напомнив, что участие региона является обязательным условием новых специнвестконтрактов.

Первый специнвестконтракт на новых условиях был заключен в начале июня на ПМЭФ, им стало соглашение с ООО "Эколант" по технологии производства стали для крупного металлургического комплекса в Нижегородской области.

В конце прошлого года Минпромторг начал проведение первых конкурсов на заключение СПИК 2.0, запустив конкурсы в области химпрома и сельскохозяйственного машиностроения. Ранее правительство утвердило перечень из более чем 600 технологий, при использовании которых компании смогут заключать с государством СПИК 2.0.

О СПИК

СПИК 2.0 - модель специнвестконтрактов, по которой по сравнению со СПИК увеличивается срок действия с 10 лет до 20 лет, расширяется круг участников с привлечением региональных органов власти, вводятся процедуры конкурсного, публичного отбора. Также исключаются требования по нижней границе объема инвестиций, тогда как ранее минимальный входной порог составлял 750 млн рублей.