Санкт-Петербургская биржа до конца 2021 года может запустить линейку своих индексов

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Санкт-Петербургская биржа до конца 2021 года планирует запуск линейки собственных индексов, рассказал журналистам президент некоммерческого партнерства (НП) Роман Горюнов.

"Мы планируем, может до конца года это будет, создание линейки индексов. То есть не то, что один какой-то индекс, а линейки", - пояснил он.

Санкт-Петербургская биржа является крупнейшей площадкой по организации торгов ценными бумагами международных компаний в России. В настоящий момент в обращении на организованных торгах площадки находится более 1,6 тыс. ценных бумаг иностранных эмитентов, включая акции, депозитарные расписки и еврооблигации.

Основным акционером Санкт-Петербургской биржи является ассоциация НП "РТС" с долей 22,73%, при этом Совкомбанк владеет долей 12,9%, "Фридом финанс"- 12,8%, ВТБ - 10,8%, "Тинькофф" - 5% и "БКС мир инвестиций" - 2,5%.