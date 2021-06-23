Совфед одобрил закон об ипотечных каникулах для получающих доходы от предпринимательства

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, направленный на обеспечение равных условий в предоставлении так называемых ипотечных каникул заемщикам - физическим лицам, в том числе гражданам, получающим доходы от предпринимательской или иной деятельности с применением специальных налоговых режимов.

Пока для получения ипотечных каникул заемщик обязан предоставить кредитору определенный перечень документов, подтверждающих его нахождение в трудной жизненной ситуации. Документом, подтверждающим нахождение заемщика в трудной жизненной ситуации, является в том числе справка по форме 2НДФЛ. Это условие означает, что заемщик должен быть официально трудоустроен и подтвердить снижение своего дохода справкой 2НДФЛ, выданной работодателем.

В такой ситуации заемщик, который получает доход от предпринимательской или иной деятельности, например находясь в статусе самозанятого или осуществляющего деятельность на патентной системе налогообложения, лишен права воспользоваться ипотечными каникулами. Его доходы не подтверждаются справкой 2НДФЛ, а подтверждаются иными документами (налоговой декларацией, книгой доходов и расходов и/или иными документами).

Закон позволит воспользоваться ипотечными каникулами на равных и справедливых условиях всем заемщикам - физическим лицам, не только получающим доходы по трудовым (гражданско-правовым) договорам, но и заемщикам, получающим доходы от предпринимательской или иной деятельности с применением специальных налоговых режимов.

Также документ расширяет понятие трудной жизненной ситуации. Среди обстоятельств, признаваемый такой ситуацией, будет считаться прекращение трудового договора или служебного контракта у гражданина, которому назначена страховая пенсия по старости. Также уточняется перечень документов, подтверждающих нахождение заемщика в трудной жизненной ситуации.