На Хайнане создали центр культурных обменов и торговли произведениями искусства

ХАЙКОУ /Китай/, 23 июня. /ТАСС/. Международный центр культурных обменов и произведений искусства начал работу в южной китайской провинции Хайнань. Об этом, как сообщает в среду местный информационный ресурс "Наньхайван", было объявлено на состоявшейся на днях китайской конференции по развитию культуры и музейной индустрии в городе Хайкоу.

Центр объединяет восемь платформ, включающих международную онлайн-торговлю произведениями искусства, офлайн-сделки с предметами искусства, отслеживание, финансы, большие данные, арбитраж и логистику. Все это позволит предоставлять торговые услуги на различных этапах глобальной цепочки индустрии культуры и искусства.

На прошедшей конференции созданный центр уже подписал соглашения о сотрудничестве с десятью организациями, включая Институт программного обеспечения при Китайской академии наук. Данное мероприятие имело важное значение для продвижения всей индустрии культуры на Хайнане, создании национальной базы торговли зарубежными предметами искусства, а также развития международного туризма и потребления в провинции.

Международный центр культурных обменов и произведений искусства, пишет ресурс, является одним из важнейших проектов в рамках программы построения на Хайнане свободного торгового порта.