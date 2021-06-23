Суд Испании одобрил выдачу США основателя компании McAfee

МАДРИД, 23 июня. /ТАСС/. Национальная судебная коллегия Испании одобрила экстрадицию в США американского и британского программиста и бизнесмена Джона Макафи. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в среду в пресс-службе юридической инстанции.

Макафи был задержан в прошлом году в Испании. В середине июня состоялись слушания по вопросу его экстрадиции, на которых он называл себя жертвой политического преследования со стороны Соединенных Штатов. Как говорится в судебном решении, "суд соглашается <...> с экстрадицией Джона Макафи, запрошенной властями США".

Ранее федеральная прокуратура Западного округа штата Теннесси распространила заявление, в котором говорилось, что власти США предъявили Макафи обвинения в уклонении от уплаты налогов. Бизнесмен в 1987 году основал компанию McAfee, которая является крупным разработчиком антивирусного программного обеспечения. В 2011 году компанию приобрела корпорация Intel.

В прокуратуре подчеркивали, что Макафи получил миллионы долларов, в частности, путем операций с криптовалютой, за проведение консультаций и за платные выступления. "В период 2014-2018 годов Макафи не предоставил налоговые декларации, несмотря на то что получил значительные средства из указанных источников", - отмечали в прокуратуре.

Предпринимателю, если он будет признан виновным, может грозить тюремное заключение на срок до пяти лет по каждому пункту обвинения в уклонении от уплаты налогов, а также по одному году по каждому пункту обвинения в том, что он не представил налоговые декларации. Его также могут обязать выплатить компенсацию.