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Совфед продлил мораторий на отмену субсидирования оплаты услуг ЖКХ для должников

Принятым законом органы государственной власти Москвы наделяются правом учитывать ряд особенностей при формировании платежных документов для жильцов многоквартирных домов

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, которым до 1 января 2022 года продлевается срок вступления в силу запрета на субсидии для граждан на оплату коммунальных услуг, если у них есть подтвержденная судом задолженность по оплате таких услуг.

Изначально соответствующие нормы в Жилищном кодексе РФ должны были заработать с 1 июля 2021 года, это было предусмотрено законом, принятым еще в 2018 году. Он предусматривал запрет на предоставление субсидий гражданам, компенсацию расходов на оплату коммунальных услуг при наличии у них подтвержденной вступившим в законную силу судебным актом непогашенной задолженности по оплате услуг ЖКХ в период не более чем за три последних года. Теперь вступление в силу данного правила переносится на 1 января 2022 года.

Кроме того, принятым законом органы государственной власти Москвы наделяются правом учитывать ряд особенностей при формировании платежных документов для жильцов многоквартирных домов. В частности, плата за содержание жилого помещения сможет включать в себя оплату услуг и работ по управлению многоквартирным домом, содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме без выделения в составе такой платы расходов на общедомовые нужды.

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