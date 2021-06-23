Условием продления лицензий на LTE-частоты может стать переход на российское оборудование

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 июня. /ТАСС/. Одним из условий продления лицензий на LTE-частоты может стать переход на российское оборудование. Об этом журналистам сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко в рамках VI ежегодной конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР).

"В этом году заканчиваются десятилетние лицензии на LTE-частоты у наших операторов, и сейчас Минцифры ведет с ними переговоры о том, что одним из условий продления лицензий будет переход на российское оборудование, как минимум для технологии 4G", - сказал он.

Вице-премьер также отметил, что правительство поддерживает такое решение. "Мы это решение в правительстве поддерживаем. Конечно, невозможно просто так сказать, что давайте завтра это все оборудование будет российское. Для этого нужно, чтобы технологические заказчики <…> были готовы масштабировать производство прототипов под гарантии закупок, которые предоставят сами телеком-операторы, которые будут претендовать на продление лицензий", - добавил он.

VI ежегодная конференция "Цифровая индустрия промышленной России" проходит 23-25 июня 2021 года в одном из крупнейших деловых центров России - Нижегородской ярмарке. Участники конференции подведут итоги первых пяти лет трансформации экономики России в экономику данных и обсудят сценарии развития технологий в стране до 2025 года, выделив ключевые тренды и определив необходимые шаги для достижения целей второй технологической пятилетки.

ТАСС - информационное агентство - партнер конференции ЦИПР.