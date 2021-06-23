Спрос на солнцезащитные спреи, шорты и шляпы в Москве вырос в два-три раза из-за жары

"В прошедшие пятницу и выходные москвичи купили в три раза больше солнцезащитного спрея, чем в прошлые выходные, когда температура не превышала 25 градусов тепла. Продажи солнцезащитного крема выросли в 2,5 раза. В категории одежды больше всего увеличились траты на шорты - в 2,5 раза. Спрос на сандалии и сарафаны вырос на 140%, а на "велосипедки" - на 130%. Москвичи также активно покупали летние головные уборы: спрос на шляпы увеличился в 2,5 раза (продажи в денежном выражении - в 2,9 раза), а на кепки и панамы - в два раза. В премиум-сегменте одежды самый большой рост спроса показали сандалии (+186%), босоножки (+164%) и панамы (+162%)", - отметили в компании.

Интерес к летним товарам может быть связан и с активной фазой сезона отпусков, отметили в Lamoda. Это подтверждается существенным ростом трат на пляжную одежду. Например, на купальники москвички потратили в 1,7 раза больше, чем в предыдущие выходные. Выросли расходы на пляжные платья (в 2,2 раза) и сланцы (в 1,6 раза). "Эта теория также подтверждается и ростом расходов на чемоданы в Москве на 81%. Если говорить о цветовых предпочтениях при выборе одежды, в прошедшие выходные москвички чаще всего выбирали черные купальники и платья и белые сарафаны. А мужчины предпочитали черные плавки", - отметили в компании.

Ранее в Wildberries также отметили рост продаж бейсболок на 67% и различных шляп для защиты от солнца на 32%.

По данным Гидрометцентра России, аномальная жара до 35 градусов прогнозируется в Москве до конца недели. Кроме того, в регионах Центрального федерального округа (ЦФО) будет наблюдаться высокий и опасный индекс ультрафиолетового излучения.