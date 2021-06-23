Россельхознадзор ввел запрет на поставку кормов из Польши

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Россельхознадзор вводит временные ограничения на поставки в Россию кормов и кормовых добавок из Польши. Об этом говорится в сообщении ведомства.

"Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору с 25 июня 2021 года вводит временные ограничения на поставки кормов и кормовых добавок со всех предприятий Польской Республики. Такое решение принято на основании неудовлетворительных результатов инспекции, проведенной специалистами Россельхознадзора в период с 8 по 16 июня 2021 года с целью подтверждения ранее данных ветеринарной службой Польши гарантий о соответствии предприятий требованиям и нормам ЕАЭС и Российской Федерации", - отмечается в сообщении.

Как пояснили в Россельхознадзоре, в ходе оценки работы польских предприятий по производству кормов и кормовых добавок обнаружены нарушения, а также выявлен неэффективный подход к контролю со стороны государственной ветеринарной службы, который ставит под сомнение безопасность экспортируемой в Россию продукции. В частности, компетентным ведомством Польши не проводятся проверки компаний, экспортирующих в Россию корма и кормовые добавки, на соответствие требованиям ЕАЭС. При этом выполнение требований законодательства Евросоюза проверяется на нерегулярной основе с формальным подходом к инспекционному процессу. Кроме того, выявлено отсутствие контроля за поступающим в страну сырьем, из которого изготавливаются кормовые продукты, из других стран-членов ЕС, что делает невозможным их прослеживаемость.

По данным российского ведомства, сырье поступает на перерабатывающие предприятия с коммерческими документами, а не ветеринарными сертификатами, которые не подтверждают эпизоотическое благополучие местности, где оно было произведено, по особо опасным болезням животных. В документах не указывается необходимая для подтверждения безопасности продукции информация, в том числе касающаяся использования лекарственных препаратов и генномодифицированных организмов. "Подобная система приводит к тому, что ветеринарная служба фактически не знает о поступлении на польские предприятия сырья из других стран, в том числе стран ЕС, и не контролирует его перемещение и дальнейшее использование", - подчеркнули в Россельхознадзоре.

В ходе инспекции также обнаружены серьезные недостатки лабораторного контроля. Так, исследования сырья и готовой продукции, экспортируемой в Россию, проводятся только на микробиологические показатели (сальмонелла). Таким образом, заключили в Россельхознадзоре, корма и кормовые добавки, отправляемые в РФ, не проверяются на стимуляторы роста мышечной массы животных, тяжелые металлы, микотоксины, антибиотики, пестициды, нитриты, афлотоксины и нитраты. Выявлен и недостаточно эффективный контроль за использованием ГМО при их производстве.

Когда отменят

Вопрос об отмене ограничений будет рассмотрен после предоставления польской стороной материалов и комментариев по всем выявленным нарушениям в полном объеме. Ранее Россельхознадзор ввел запрет на поставку кормов и кормовых добавок из Эстонии, Латвии, Литвы, Чехии, а также США, Германии, Нидерландов и Испании.