Совфед одобрил закон о единой системе учета рекламы в интернете

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, предусматривающий создание единой информационной системы учета рекламы в интернете, которая будет обеспечивать автоматизацию процессов сбора и обработки информации о размещенной в интернете рекламе, учет и хранение такой информации, а также доступ к ней.

Полномочиями по созданию и ведению такой информационной системы предлагается с 1 сентября 2022 года наделить Роскомнадзор. В систему учета рекламы будет включаться информация о размещенной в интернете рекламе, в том числе сведения о рекламодателях и распространителях такой рекламы, операторах рекламных систем, рекламных посредниках. Состав информации, подлежащей включению в информационную систему учета рекламы, определяет правительство РФ.

Закон предусматривает обязанность рекламораспространителей, операторов рекламных систем, рекламных посредников, размещающих в интернете рекламу, направленную на привлечение внимания находящихся на территории РФ потребителей, размещать информацию в системе учета рекламы. В то же время, согласно законопроекту, обязанность по размещению информации в этой системе не распространяется на оператора социальной рекламы. Распространители рекламы, операторы рекламных систем, рекламные посредники, обязанные размещать информацию в системе учета рекламы, смогут размещать ее самостоятельно или через операторов рекламных данных.

Для отбора оператора рекламных данных Роскомнадзором будет создана комиссия. Порядок ее деятельности и создания, ее состав, а также условия отбора оператора рекламных данных будет устанавливать правительство РФ. Роскомнадзор будет вести реестр операторов рекламных данных в определенном им порядке. Для обеспечения исполнения обязанности размещать информацию в системе учета рекламы ее распространители, операторы рекламных систем, рекламные посредники обязаны будут подключиться к информационной системе учета рекламы в сроки, установленные Роскомнадзором.

Размещенная в интернете реклама, за исключением рекламы в телепрограммах и телепередачах, радиопрограммах и радиопередачах, которые транслируются в интернете, должна содержать пометку "реклама", а также указание на рекламодателя и (или) сайт.