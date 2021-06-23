Власти Липецкой области намерены изменить законы региона для стимула "зеленой" экономики

ЛИПЕЦК, 23 июня. /ТАСС/. Власти Липецкой области намерены изменить региональную законодательную базу для стимулирования развития "зеленой" экономики. Об этом сообщил в среду глава администрации региона Игорь Артамонов, выступая на заседании экспортного совета и совета по улучшению инвестклимата и содействию развитию конкуренции.

"Мы хотим стать регионом, в котором все производство отвечает "зеленым" принципам. Начинаем перестраивать региональную законодательную базу, что позволит стимулировать открытие предприятий, развивающих "зеленую" экономику", - сказал Артамонов. Он подчеркнул, что в области планируют создавать местные производства, которые станут поставлять необходимую продукцию крупным инвесторам.

По словам Артамонова, в настоящее время регион демонстрирует высокие темпы по улучшению среды для развития бизнеса. "Подтверждением является приток инвестиций, в том числе и крупные соглашения, подписанные на Петербургском международном экономическом форуме: общая сумма инвестиций по итогам ПМЭФ-2021 составит более 70 млрд рублей", - напомнил глава администрации. При этом Липецкая область позиционирует себя как ESG-регион (регион, ориентированный на принципы устойчивого развития - прим. ТАСС) и нацелена на работу с инвесторами, которые заботятся об окружающей среде и проявляют социальную активность, добавил он.

Между тем, пояснил Артамонов, вместе с развитие "зеленой" экономики необходимо развитие и кадрового потенциала области. "На ряде инновационных производств с высокооплачиваемыми рабочими местами отмечается дефицит трудовых ресурсов, будет проведена большая работа по переобучению персонала", - пояснил он. Глава региона убежден, что современным инвесторам нужны квалифицированные специалисты. "Мы должны таких обучать и рекомендовать компаниям, это важно и для самих работников, которые низкооплачиваемую работу смогут поменять на труд с хорошим доходом", - заключил Артамонов.

В свою очередь, в пресс-службе администрации области пояснили, что в настоящее время уже действует веб-ресурс "Кадры региона", где предприятия могут зарегистрироваться и предоставить данные о потребности в определенных специалистах. Регион же, в свою очередь, загружает данные об имеющихся кадрах или о возможности их подготовки. "Результатом будет заявка на кадры, требующиеся предприятиям, которая уйдет как в профильные учебные учреждения, так и в центры занятости", - пояснили в пресс-службе. Таким образом, заметили здесь, жители региона получат работу, а предприятия - специалистов.