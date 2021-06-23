Расходы бюджета Архангельской области на 2021 год увеличили на 233 млн рублей

АРХАНГЕЛЬСК, 23 июня. /ТАСС/. Депутаты архангельского областного собрания в среду приняли в двух чтениях поправки в региональный бюджет, в соответствии с ними расходы областной казны в 2021 году увеличены на 232,87 млн рублей и составят 111,99 млрд рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального парламента.

Доходы бюджета увеличены на 227,5 млн рублей и составят 100,97 млрд рублей, дефицит бюджета - 10,96 млрд рублей.

"Расходная часть областного бюджета на 2021 год увеличивается на 232,87 млн рублей. В большей степени - за счет увеличения ассигнований министерству ТЭК и ЖКХ Архангельской области по программе переселения граждан из аварийного жилищного фонда на сумму в 209,9 млн рублей", - сказали в пресс-службе.

Доходная часть областного бюджета на 2021 год увеличена за счет нецелевых доходов от возврата неиспользованных остатков средств регионального бюджета и от увеличения лимитов финансирования от Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

Запланированы также дополнительные расходы бюджета за счет перераспределения экономии по расходам на сумму 1,14 млрд рублей. "Есть ряд статей в бюджете, по которым накопились сэкономленные средства в размере 1,14 млрд, их перераспределили", - пояснили в пресс-службе.

Так, из 1,14 млрд рублей 301 млн будет направлен на закупку лекарств для отдельных льготных категорий граждан, в том числе для лечения орфанных заболеваний, 7 млн рублей направят на расходы по хранению и доставке вакцин от коронавирусной инфекции, 59 млн рублей - на оснащение оборудованием нового здания Виноградовской ЦРБ, 57,9 млн рублей - на капитальный ремонт инженерных систем Архангельской областной клинической больницы. Кроме того, 11,9 млн рублей получит Архангельск для проведения капитального ремонта дошкольных групп средней школы №54. Также средства будут направлены на ремонт автомобильных дорог, строительство и капитальный ремонт мостов, автобусных остановок и другое.