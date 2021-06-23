Кадыров просит Путина обратить внимание банков на Чечню для решения проблемы безработицы

ГРОЗНЫЙ, 23 июня. /ТАСС/. Глава Чечни Рамзан Кадыров на встрече в формате видеосвязи с президентом РФ Владимиром Путиным попросил посодействовать тому, чтобы банки обратили внимание Чечню, это помогло бы с решением проблемы с безработицей.

"У нас серьезные проблемные вопросы с банковской системой, некоторые с уважением относятся, а некоторые идут к нам очень тяжело. Поэтому, если бы вы дали поручение правительству и банковской системе, чтобы на нас посмотрели не через бинокль, а с открытыми глазами, мы прозрачны для них. С безработицей у нас, как вы знаете, проблемы очень серьезные, этот вопрос мы минимизировали бы", - сказал Кадыров.

Он рассказал о реализации в регионе крупного инновационного технопарка "Казбек", который включает в себя четыре завода по выпуску газобетонных блоков и плит, строительной извести, сухих строительных смесей, а также фиброцементных плит из сырья местного производства. "Если будет решен вопрос с кредитом, мы создадим около трех тыс. рабочих мест", - добавил глава республики.

Строительство первого инновационного технопарка "Казбек" в Чечне начали в 2012 году. Проект направлен на обеспечение строительного рынка округа качественными и доступными по цене стройматериалами на базе освоения собственных минерально-сырьевых ресурсов региона. Стоимость - более 8,6 миллиарда рублей. Основным инвестором проекта выступает Внешэкономбанк.