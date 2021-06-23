Путин заверил, что Чечня продолжит получать поддержку для развития экономики

НОВО-ОГАРЕВО, 23 июня. /ТАСС/. Федеральные власти продолжат поддерживать Чеченскую Республику в развитии экономики, включая реализацию инвестиционных проектов, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главой региона Рамзаном Кадыровым.

"У вас хорошие инвестпроекты намечаются. <...> Так что давайте по этому направлению пойдем, поработаем. Мы постараемся вас поддержать обязательно", - сказал глава государства.

Он заверил, что направит в правительство соответствующие обращения Кадырова со своими резолюциями. Путин также обратил внимание на конкретные инвестпроекты, которые реализуются в Чечне.

"Это строительство многофункционального комплекса "Башня Ахмат" - 4 тыс. новых рабочих мест. И инвестиции приличные: 66 млрд рублей. Создание производства цемента: 150 рабочих мест и 9 млрд рублей. Строительство торгово-развлекательного центра "Грозный молл" - 8,5 млрд рублей. Строительство завода по производству аккумуляторов - 7,5 млрд рублей", - перечислил президент.

Путин заметил, что это очень серьезные инвестиционные проекты. "[Их] реализация позволит и людей занять, и зарплату им получать приличную, но [также] и менять структуру экономики самой республики", - резюмировал он.