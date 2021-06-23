Экс-супруга Олега Дерипаски продаст фонду Mubadala 2,6% акций En+ Group

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Бывшая супруга российского предпринимателя Олега Дерипаски Полина Юмашева договорилась с фондом Mubadala (ОАЭ) о продаже порядка 16,64 млн или 2,6% акций En+ Group. Об этом говорится в сообщении компании, опубликованном на Лондонской фондовой бирже.

Таким образом, доля Юмашевой в структуре акционерного капитала En+ Group снизится до 2,58% с 5,19%, а доля акций в свободном обращении вырастет до 12,3%.

Председатель совета директоров En+ Group лорд Грегори Баркер, слова которого приводятся в сообщении, отметил, что приветствует увеличение доли фонда Mubadala в компании. По его словам, сделка свидетельствует о привлекательности акций компаний, а также послужит стимулом для дальнейшей реализации стратегии группы по сокращению углеродного следа.

В свою очередь, глава инвестиционной программы фонда Mubadala в России и странах СНГ Фарис Сухейль аль-Мазруи добавил, что приобретение пакета акций En+ Group является "долгожданным" дополнением к растущему инвестиционному портфелю фонда в России.

En+ Group - вертикально интегрированный производитель алюминия и электроэнергии. Объединяет электростанции мощностью 19,7 ГВт и алюминиевые производства мощностью 3,9 млн т в год (через контрольный пакет в "Русале").

Основные акционеры En+ - инвестиционная компания B-Finance Олега Дерипаски с долей 44,95% (из них право голоса ограничено 35%), трейдер Glencore (10,55%), в собственном владении находится 21,37% акций.