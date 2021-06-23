Чернышенко заявил, что "Гостех" будет открытым маркетплейсом

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 июня. /ТАСС/. Платформа "Гостех" будет открытым маркетплейсом. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, выступая на VI ежегодной конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР).

Он отметил, что любой разработчик софта может разработать прикладной сервис и разместить его на платформе. Это может существенно сократить путь перспективных разработок на рынок госзаказчиков для любой компании, создаст конкурентную среду и позволит уйти от повторных заказов на разработку одного и того же функционала.

"Гостех" это единая среда для разработки, она открыта для разработчиков, они смогут создавать на этой платформе приложения, которые <…> будут перепродаваться на этой платформе, там создается маркетплейс", - отметил Чернышенко.

"И я обращаю внимание всех - это гигантский рынок, потому что сейчас в системе госуправления работает около 500 различных ГИСов (государственных информационных систем), на поддержку которых в год тратится около 60 млрд рублей. <…> Будет переиспользование модулей, которые, как на маркетплейсе, и еще известных платформах, не буду сейчас перечислять, такой подход осуществлен", - добавил Чернышенко.

"Гостех" - это цифровая платформа для взаимодействия граждан и бизнеса с государством, на ней будут представлены различные сервисы, включая оформление аренды госимущества, постановку недвижимости на кадастровый учет, выдачу цифрового полиса обязательного медицинского страхования.

VI ежегодная конференция "Цифровая индустрия промышленной России" проходит 23-25 июня 2021 года в одном из крупнейших деловых центров России - Нижегородской Ярмарке. Участники конференции подведут итоги первых пяти лет трансформации экономики России в экономику данных и обсудят сценарии развития технологий в стране до 2025 года, выделив ключевые тренды и определив необходимые шаги для достижения целей второй технологической пятилетки.

ТАСС - информационное агентство - партнер конференции ЦИПР.