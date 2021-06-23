Итальянская компания Eni начала разведочное бурение на шельфе Бахрейна

ТАСС, 23 июня. Итальянская нефтегазовая компания Eni начала бурение первой поисково-разведочной скважины на шельфе Бахрейна. Об этом сообщил в среду телеканал Al Arabiya со ссылкой на Национальное управление нефти и газа Бахрейна.

По словам министра нефти королевства шейха Мухаммеда бен Халифа Аль Халифы, работы будут продолжаться в течение нескольких месяцев. Он отметил тесные отношения королевства с итальянской компанией, которая, по его мнению, обладает передовыми технологиями, многолетним опытом и квалифицированными кадрами.

Бурение первой разведочной скважины проводится на шельфовом блоке №1 на севере королевства в рамках соглашения между правительством Бахрейна и Eni, подписанного 1 мая 2019 года. В соответствии с его условиями компания должна пробурить одну скважину, а в случае получения обнадеживающих результатов перейдет к более точным исследованиям и бурению дополнительных скважин. Площадь участка составляет 2 800 кв. км с глубиной от 10 до 70 м.

Как сообщило Бахрейнское информационное агентство, перед привлечением к работе Eni бахрейнская компания Tatweer Petroleum провела ряд геологоразведочных исследований и бурение экспериментальных скважин на четырех шельфовых блоках. Полученные данные позволили определить наиболее перспективные участки с точки зрения добычи нефти и газа.

Добычу нефти королевство в настоящее время ведет на двух месторождениях: сухопутном "Бахрейн" и шельфовом "Абу-Сафах". В апреле 2018 г. Бахрейн объявил о самом значительном открытии нефти и газа в королевстве с 1930-х годов в бассейне Халидж-Аль-Бахрейн у западного побережья страны. По оценкам специалистов, оно содержит около 80 млрд баррелей сланцевой нефти и от 0,28 до 0,85 трлн куб. м газа.