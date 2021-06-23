"Автоваз" на один день приостановил производство некоторых моделей

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. "Автоваз" на один день приостановил производство на первой линии (B0), где собирают модели Lada Xray, Lada Largus, а также Renault Logan и Renault Sanderо из-за дефицита компонентов Bosch. Работу планируется возобновить утром 24 июня, сообщил ТАСС официальный представитель компании.

"Сегодня "Автоваз" остановил работу линии номер 1 из-за недопоставки компонентов Bosch. Завтра с утра работа будет возобновлена", - сказал он.

Раннее президент компании Николя Мор заявлял, что "Автоваз" не намерен приостанавливать производство в июне, но не исключает возможных приостановок в дальнейшем. Позже сообщалось, что "Автоваз" прогнозирует продление глобального дефицита на рынке электронных компонентов до 2022 года.

За последние месяцы автопроизводитель уже трижды останавливал производство некоторых моделей из-за дефицита электронных компонентов. 10 июня представитель компании рассказал ТАСС о запуске приостановленного ранее производства на линии B0, где выпускаются модели Lada Xray и Lada Largus. Производство на линиях Lada Granta и Niva Legend, приостановленное с 7 по 11 июня, было возобновлено 11 июня. 23 июня была вновь приостановлена производственная линия B0.

Рынок автокомпонентов

Ассоциация европейского бизнеса в России ранее заявляла, что ожидает текущим летом снижения объемов продаж в России большинства автопроизводителей из-за дефицита электронных комплектующих во всем мире.

В последние месяцы мировые автопроизводители испытывают проблемы из-за дефицита на рынке полупроводников и других автокомпонентов. Американская General Motors, японская Toyota Motor, южнокорейская Hyundai Motor были вынуждены приостановить работу некоторых своих заводов или снизить объемы производства из-за перебоев в поставках микросхем.