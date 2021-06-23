Facebook обжаловал решение о штрафе на 26 млн рублей за отказ удалить запрещенный контент

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Представители Facebook обжаловали решение мирового суда Таганского района оштрафовать соцсеть на 26 млн рублей за отказ удалить запрещенную информацию. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Таганского районного суда.

"Facebook подал жалобу на решение признать соцсеть виновной по восьми административным протоколам по части 2 статьи 13.41 КоАП РФ (отказ удалить запрещенную информацию из интернета), по которому ему был назначен штраф на общую сумму 26 млн рублей", - сказали в суде. Там добавили, что дата заседания по жалобе может быть известна уже завтра.

Ранее суд оштрафовал Google на 6 млн рублей по той же административной статье.

В начале апреля мировой судебный участок №422 Таганского района Москвы оштрафовал Twitter на 8,9 млн рублей по трем административным протоколам Роскомнадзора за отказ удалить информацию с призывами к несовершеннолетним принять участие в незаконных акциях. Аналогичные протоколы ведомство также составило в отношении Facebook, Google и Telegram. Кроме этого, за аналогичное правонарушение на 2,6 млн рублей был оштрафован сервис TikTok. По данным Роскомнадзора, в соцсетях выявлено в январе и феврале более 2,5 тыс. материалов с призывами к участию в незаконных акциях.