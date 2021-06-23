"Яндекс.Еда" и отраслевое объединение запустили меры поддержки ресторанов

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Сервис доставки "Яндекс.Еда" и Федерация рестораторов и отельеров России (ФРиО) запустили меры поддержки ресторанной отрасли, которые предусматривают обнуление комиссии для ресторанов на заказы с собой до конца лета, введение услуги заказа навынос по QR-коду, а также денежные вознаграждения для сотрудников ресторанов и кешбэк за заказы с собой для клиентов. Об этом говорится в сообщении сервиса доставки "Яндекс.Еда".

"Яндекс.Еда" решила поддержать ресторанный бизнес сразу несколькими мерами. Среди них - экспресс-заказы через QR-коды от "Яндекс.Еды" (наклейка размещается у входа в ресторан - прим. ТАСС) для клиентов с улицы, рекламная кампания про заказы с собой из ресторанов, кешбэк баллами "Яндекс плюс" за покупку еды навынос (в размере 30% до конца июля - прим. ТАСС) и отмена комиссии для ресторанов за такие заказы. Выплаты ресторанам за заказы на "Яндекс.Еде" станут ежедневными, а за каждого сотрудника, который будет по совместительству развозить заказы сервиса, заведение получит 5 тысяч рублей. "Яндекс.Еда" разработала все эти меры совместно с Федерацией рестораторов и отельеров России (ФРиО)", - говорится в сообщении.

Для ресторанов в Москве и области меры поддержки начнут работать с понедельника, 28 июня. "Яндекс.Еда" отслеживает ситуацию в других регионах России и готова распространить на них действие этих мер. Ежедневные выплаты ресторанам за заказы на "Еде" будут действовать сразу по всей стране", - добавили в компании.

Возможность самовывоза позволит ресторанам разгрузить залы, сократить расходы на логистику и свести к минимуму непосредственные контакты между людьми, надеются в компании. В "Яндекс.Еде" также полагают, что заказы с помощью наклейки с QR-кодом от "Яндекс.Еды" позволят заведениям привлечь больше клиентов с улицы и повысить число заказов навынос. "Пользователям такая наклейка дает возможность купить еду с собой - даже если нет справки для посещения ресторана. Добавить в меню навынос можно любые блюда и напитки заведения - через личный кабинет на сервисе", - пояснили в компании.

Еще одна мера поддержки от "Яндекс.Еды" - ежедневные выплаты заведениям за все отработанные заказы за день. Раньше сервис делал это еженедельно. "Более частые выплаты помогут ресторанам вовремя начислять сотрудникам зарплату и рассчитываться с партнерами. "Яндекс.Еда" также поддержит заведения выплатами за сотрудников, которые будут по совместительству работать курьерами на доставке заказов сервиса. Эта выплата будет единовременной за каждого такого сотрудника", - рассказали в сервисе.

С "Яндекс.Едой" сотрудничают 34 тыс. заведений в более чем 170 городах. Сервис развивается в России, Беларуси и Казахстане.