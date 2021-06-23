Цена бензина с 16 по 21 июня выросла ниже уровня инфляции

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Цена бензина с 16 по 21 июня выросла на 0,08% при уровне инфляции в среднем по России в 0,12%. При этом в предыдущие две недели стоимость топлива росла выше инфляции, следует из данных Росстата.

Рост стоимости бензина в июне пока еще превышает уровень инфляции (0,48% против 0,4%). С начала года цена на этот вид топлива выросла на 4,34%, что также выше инфляции, которая составила 3,89%.

В отличие от бензина цены на дизель растут ниже инфляции с начала года. За неделю с 16 по 21 июня они увеличились на 0,1%, а в июне их рост был почти в 2 раза ниже инфляции (0,22% против 0,40%). С начала года стоимость дизеля выросла на 2,37%, тогда как уровень инфляции был выше и составлял 3,89%.

Ранее Минэнерго неоднократно говорило, что рост цены бензина в 2021 году будет находиться в пределах инфляции. Рост стоимости топлива в первой половине года министерство связывало с сезонным увеличением спроса на топливо и повышением акцизов. В дальнейшем рост цены должен замедлиться.

В Минэнерго также напоминали, что с 1 мая начал работать скорректированный демпферный механизм, который направлен в том числе на сдерживание динамики цен на топливо. Если корректировка демпфера не поможет стабилизировать ситуацию на рынке, министерство может применить запрет экспорта бензина, а также заключить с нефтяными компании новые топливные соглашения по ценам на АЗС.