Куриные яйца в России за неделю подешевели на 3%

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Куриные яйца в России за неделю с 16 по 21 июня 2021 года подешевели на 3%. Об этом говорится в материалах Росстата.

"Яйца куриные в среднем по стране подешевели на 3%, в том числе в 25 субъектах Российской Федерации - на 0,1-2,5%, в 34 субъектах - на 2,6-6%, в 13 субъектах - на 6,1-10,6%. В трех субъектах цены на яйца куриные не изменились. В 10 субъектах яйца куриные подорожали на 0,1-5,2%", - отмечается в сообщении.

По данным Росстата, за период с 16 по 21 июня 2021 года выросли цены на консервы мясные для детского питания - на 0,7%, баранину, крупу гречневую и карамель - на 0,5%, консервы мясные, маргарин, конфеты шоколадные - на 0,4%, колбасу вареную, масло сливочное, молоко стерилизованное, муку пшеничную и чай черный - на 0,3%, свинину, колбасу полукопченую и варено-копченую, сосиски, сардельки, вермишель, смеси сухие молочные, консервы овощные и фруктово-ягодные для детского питания, обеды в столовых, кафе, закусочных (кроме столовых в организациях) - на 0,2%, рыбу мороженую, хлеб, макаронные изделия, соль - на 0,1%.

Цены на мясо кур в среднем по стране выросли на 0,1%, в том числе в 31 субъекте Российской Федерации - на 0,1-0,9%, в 8 субъектах - на 1,0-2,4%. В 14 субъектах цены не изменились. В 27 субъектах цены на мясо кур снизились на 0,1-0,9%, в 5 субъектах - на 1,0-2,1%.

Стоимость масла и сахара

По данным Росстата, цены на масло подсолнечное в среднем по России увеличились на 0,1%. В 25 субъектах Российской Федерации цены выросли на 0,1-0,9%, в 8 субъектах - на 1-2,8%. В 34 субъектах цены не изменились. В 14 субъектах цены снизились на 0,1-1%, в 4 субъектах - на 1,1-1,7%.

Цены на сахар-песок в среднем по России выросли на 0,1%, в том числе в 23 субъектах Российской Федерации - на 0,1-0,9%, в 8 субъектах - на 1-3,5%. В 32 субъектах Российской Федерации цены не изменились. В 22 субъектах цены на сахар-песок снизились на 0,1-1,3%.

Цены на плодоовощную продукцию выросли в среднем на 1,5%, в том числе на морковь - на 10,8%, картофель - на 6,8%, капусту белокочанную - на 4,6%, яблоки - на 0,6%, лук репчатый - на 0,3%. Цены на огурцы снизились на 6,0%, помидоры - на 4,5%. Цены на сыры сычужные, сметану и пшено снизились на 0,1%.