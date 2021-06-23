Росстат сообщил, что недельная инфляция сохраняется на уровне 0,12% вторую неделю подряд

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Инфляция в России за период с 16 по 21 июня 2021 года составила 0,12%, следует из данных Росстата.

Неделей ранее инфляция в РФ также находилась на уровне 0,12%.

С начала года потребительские цены выросли на 3,89%. В годовом выражении инфляция на 15 июня 2021 года (согласно расчетам с использованием среднесуточных данных за этот и прошлый год на аналогичные даты) составила 6,42%.

Продовольственные товары

За отчетную неделю цены на мясные консервы для детского питания выросли на 0,7%, на баранину, карамель и гречку - на 0,5%, мясные консервы, маргарин, шоколадные конфеты - на 0,4%, вареную колбасу, сливочное масло, стерилизованное молоко, пшеничную муку и черный чай - на 0,3%, свинину, полукопченую и варено-копченую колбасы, сосиски, сардельки, вермишель, сухие молочные смеси, овощные консервы и фруктово-ягодные для детского питания, обеды в столовых, кафе, закусочных (кроме столовых в организациях) - на 0,2%, мороженую рыбу, хлеб, макароны, соль - на 0,1%.

Цены на куриное мясо в среднем по стране выросли на 0,1%, в том числе в 31 субъекте Российской Федерации - на 0,1-0,9%, в 8 субъектах - на 1,0-2,4%. В 14 субъектах цены не изменились. В 27 субъектах цены на мясо кур снизились на 0,1-0,9%, в 5 субъектах - на 1-2,1%.

Цены на сахар-песок в среднем по России выросли на 0,1%, в том числе в 23 субъектах Российской Федерации - на 0,1-0,9%, в 8 субъектах - на 1-3,5%. В 32 субъектах Российской Федерации цены не изменились. В 22 субъектах цены на сахар-песок снизились на 0,1-1,3%.

Цены на подсолнечное масло в среднем по России увеличились на 0,1%. В 25 субъектах Российской Федерации цены выросли на 0,1-0,9%, в 8 субъектах - на 1-2,8%. В 34 субъектах цены не изменились. В 14 субъектах цены снизились на 0,1-1,0%, в 4 субъектах - на 1,1-1,7%.

Куриные яйца в среднем по стране подешевели на 3,0%, в том числе в 25 субъектах Российской Федерации - на 0,1-2,5%, в 34 субъектах - на 2,6-6,0%, в 13 субъектах - на 6,1-10,6%. В 3 субъектах цены на яйца куриные не изменились. В 10 субъектах куриные яйца подорожали на 0,1-5,2%. Цены на плодоовощную продукцию выросли в среднем на 1,5%, в том числе на морковь - на 10,8%, картофель - на 6,8%, капусту белокочанную - на 4,6%, яблоки - на 0,6%, лук репчатый - на 0,3%. Цены на огурцы снизились на 6%, помидоры - на 4,5%.

Непродовольственные товары и медикаменты

В группе наблюдаемых медикаментов подорожали: валидол и корвалол - на 0,4%, левомеколь - на 0,3%, метамизол натрия (анальгин отечественный) - на 0,2%, поливитамины без минералов отечественные и комбинированные анальгетики - на 0,1%. При этом цены на нимесулид снизились на 0,3%

Из отдельных видов непродовольственных товаров первой необходимости подорожали: хозяйственное мыло и стиральный порошок - на 0,4%, зубная паста - на 0,3%, детские подгузники, пеленки для новорожденных, женские прокладки, сухие корма для домашних животных - на 0,2%, туалетные мыло и бумага, зубные щетки - на 0,1%.

Из остальных непродовольственных товаров выросли цены: на отечественные сигареты с фильтром - на 0,7%, майки, футболки, носки мужские - на 0,3%, легковые автомобили иностранных марок, шампуни, женские колготки, носки, гольфы, кроссовки для детей - на 0,1%. В то же время подешевели: телевизоры - на 0,7%, смартфоны - на 0,6%, электропылесосы, джинсы для детей - на 0,2%. Цены на бензин автомобильный и дизельное топливо выросли на 0,1%.