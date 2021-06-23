Минсельхоз считает, что стабильная динамика цен производителей на продукты сохранится

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Минсельхоз ожидает сохранения стабильной динамики цен производителей на основные продукты в России в 2021 году, говорится в сообщении министерства.

"Министерство ожидает сохранения стабильной динамики цен на основные товары в 2021 году", - отмечается в сообщении.

По информации министерства, по данным на 23 июня средние отпускные цены производителей по 43 отслеживаемым Минсельхозом России категориям продемонстрировали стабильную динамику. По значительному ряду продукции продолжается снижение цен. В частности, среди товаров плодоовощной группы наибольшее падение показали огурцы (-5,4%) и томаты (-6,2%).

Цена на сахар и подсолнечное масло за неделю практически не изменилась и составила 36,03 руб./кг и 94,15 руб./л соответственно. Кроме того, зафиксировано снижение цен на говядину (-0,3%), свинину (-0,3%), куриные яйца 1 и 2 категории (-0,2% и -2,6% соответственно). Как отметили в Минсельхозе, цены на молочную категорию остаются стабильны. Стоимость пастеризованного молока незначительно выросла (+0,1%), снизилась цена на масло сливочное 72,5% (-0,5%), масло сливочное 82,5% (-0,2%).

Цены на продукцию мукомольной и хлебопекарной промышленности за неделю также существенно не корректировались. Нулевую динамику продемонстрировали цены на пшеничную муку, стоимость хлеба из ржано-пшеничной муки выросла на 0,1%, хлеба из пшеничной муки - на 0,2%. Также снизились цены производителей на гречневую крупу (-0,2%) и мороженую рыбу (-0,9%).