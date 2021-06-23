Россияне в I квартале совершили рекордно низкое число операций по снятию наличных

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Россияне в I квартале 2021 года совершили 544 млн операций по снятию наличных с банковских карт, что является рекордно низком значением с 2012 года. В последний раз граждане совершали меньшее число таких операций только в I квартале 2011 года. При этом объем снятых средств составил чуть более 6 трлн рублей, что на почти на 400 млрд рублей меньше, чем годом ранее, следует из материалов Банка России.

В свою очередь количество и объем безналичных операций при оплате товаров и услуг в I квартале сохранились на достаточно высоких уровнях, но побить рекорд предыдущего квартала пока не удалось. Однако если сравнивать эти показатели в годовом выражении, то они также продемонстрировали рост. Так, в I квартале физлица совершили более 10,6 млрд таких операций на общую сумму около 8,8 трлн рублей.

По мнению главы Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктора Достова, сокращение числа операций по снятию наличных является ожидаемым на фоне развития сервисов безналичной оплаты.

"Россияне приобрели успешный опыт в безналичных платежах. У нас сейчас развивается система быстрых платежей, развивается прием безналичных платежей на торговых точках и другие решения. Определенный вклад внесли простые решения для торговых точек, когда платежи принимаются не через дорогой терминал, а через смартфон или иной агрегат, который более доступен продавцу. То есть, это совокупность множества причин, из которых сложно выделить главную. Тенденция по росту безналичных платежей позитивная, и она еще какое-то время будет продолжаться", - сказал эксперт ТАСС.

Кроме того, в I квартале 2021 года был обновлен рекорд по количеству эмитированных банковских карт - их число достигло 307,7 млн штук. При этом количество активных карт незначительно сократилось с 209,5 до 209,3 млн.

Продолжающийся рост числа выпущенных карт, по мнению Достова, связан в том числе с обязательным использованием карт национальной платежной системы "Мир" для определенных операций и групп граждан.

"Это также связано с большим количеством причин. Это и нарастающая эмиссия карт "Мир", которые используются для определенных законом функций. Это и различные банковские программы, которые обычно привязаны к выпуску карты для клиента. Например, если вы берете ипотеку или делаете выгодный вклад, то вам мягко рекомендуют взять еще одну карту", - пояснил Достов.