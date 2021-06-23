Кабмин 24 июня обсудит ограничения на крупные сделки для НКО с госфинансированием

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Правительство России на очередном заседании в четверг обсудит законопроект, согласно которому некоммерческие организации, использующие бюджетные средства, смогут совершать крупные сделки только с предварительного согласия учредителей. Как сообщает пресс-служба кабмина, такой пункт включен в повестку мероприятия.

Изменения планируется внести в федеральный закон "О некоммерческих организациях".

"Законопроектом предлагается установить, что совершение автономной некоммерческой организацией, в деятельности которой используются средства бюджетов бюджетной системы РФ, крупной сделки возможно только после предварительного согласия ее учредителей (учредителя)", - говорится в материалах к заседанию.

Документ закрепляет определение крупной сделки применительно к НКО, а также обязательные условия, которые должны содержаться в решении о согласии на совершение такой сделки.