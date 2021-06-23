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Пользователи в США отмечают сбои в работе Facebook и Instagram

По данным Downdetector, 46% пользователей Facebook жалуются на полное отключение социальной сети

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Проблемы в работе приложений Facebook и Instagram наблюдаются в среду в США. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

По данным сервиса, 46% пользователей Facebook жалуются на полное отключение социальной сети, 38% не могут войти в свою учетную запись, 16% испытывают проблемы при просмотре новостной ленты.

Около 53% пользователей Instagram испытывают проблемы при просмотре новостной ленты, 27% жалуются на проблемы с заходом в свою учетную запись, еще 20% не могут войти на сайт.

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