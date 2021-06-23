Промпроизводство в России в мае выросло на 11,8%

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Объем промышленного производства в России вырос на 11,8% в мае 2021 года по сравнению с маем 2020 года, за январь - май рост составил 3,2% в годовом выражении, следует из данных Росстата.

При этом в мае по сравнению с апрелем 2021 года промпроизводство сократилось на 2,1%, а по сравнению с маем 2019 года - выросло на 2,9%.

Кроме того, Росстат уточнил данные по росту промпроизводства за апрель с 7,2% до 7,6% в годовом выражении.

Отмечается, что добыча полезных ископаемых в мае выросла на 12,3% в годовом выражении (за январь - май сократилась на 2,4%), производство в обрабатывающих отраслях в мае выросло на 11,4% (за январь - май - на 6%). Кроме того, в отраслях по обеспечению электроэнергией, газом и паром в мае данные выросли на 8,7% (за январь - май - на 8,8%), в сфере водоснабжения, водоотведения и утилизации отходов рост составляет 23,8% (за январь - май - 19,1%).

По данным Росстата, в мае выросла добыча нефти и природного газа на 11,7%, добыча угля - на 11,3%, производство автотранспортных средств - на 71,4%, производство мебели - на 60,4%, производство готовых металлических изделий (исключая машины и оборудование) - на 44,3%, производство текстильных изделий - на 26,1%, кожи и изделий из кожи - на 27,8%, производство резиновых и пластмассовых изделий - на 26,8%.

При этом сократилось производство мясных консервов на 34,3%, рыбы и рыбных консервов - на 11,2%, табачных изделий - на 4,1%, производство спецодеожды - на 48,1%, одежды - на 0,9%.

Вклад обрабатывающих производств

"Промышленное производство по итогам мая текущего года продолжает восстановление: относительно показателей мая прошлого года наблюдаем рост на 11,8% в годовом выражении. При этом показатели промышленности растут также и по сравнению с допандемийными уровнями", - отметила замминистра экономического развития Полина Крючкова, слова которой передает пресс-служба.

Минэкономразвития по-прежнему видит ощутимое влияние на показатели выпуска низкой базы прошлого года, когда по всей стране действовали карантинные ограничения. Кроме того, уже в мае прошлого года начали действовать апрельские договоренности ОПЕК+.

"Восстановлению показателей промышленности в основном способствуют положительные итоги в обрабатывающих отраслях. При этом, учитывая продолжение действия договоренностей об ограничении добычи нефти, добыча полезных ископаемых все еще вносит отрицательный вклад", - указала Крючкова.

В I квартале 2021 года промышленное производство в РФ сократилось на 0,9%, в 2020 году - на 2,6%. Согласно прогнозу Минэкономразвития, промпроизводство в стране вырастет на 2% в 2020 году.