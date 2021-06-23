Суэцкий канал объявил о достижении соглашения с владельцем Ever Given по компенсациям

КАИР, 23 июня. /ТАСС/. Управление Суэцкого канала объявило в среду о достижении с компанией - владельцем застрявшего в марте поперек русла контейнеровоза Ever Given устраивающего обе стороны соглашения. Об этом сообщил глава водной артерии Усама Рабиа.

"Мы достигли компромисса, о котором будет объявлено на следующей неделе, - сказал он в эфире телеканала TEN. - Это соглашение в высшей степени удовлетворяет все стороны". По словам Рабиа, администрация канала "закрылась на 12 дней, чтобы в полной мере изучить дело судна и сохранить интересы всех сторон без обращений в суд". "Мы полностью отстояли наши права, сохранили политические и экономические отношения с Японией и пришли к предварительному соглашению, которое устраивает все стороны", - отметил он.

В то же время глава управления отказался раскрывать детали договоренностей, сославшись на документы о конфиденциальности и неразглашении. "Как только будет получен ответ компании, он будет обнародован в середине следующей недели", - указал Рабиа, добавив, что переговоры проходили тяжело.

23 марта шедшее под панамским флагом судно Ever Given длиной 400 метров перегородило одномагистральную южную часть канала из-за сильного ветра и песчаной бури, изменив курс и упершись носом и кормой в противоположные берега русла. Шесть дней ушло на стаскивание судна с мели, операция увенчалась успехом только после углубления дна с помощью земснарядов, а затем 17 буксиров после нескольких попыток вытащили контейнеровоз вместе с грузом стоимостью $3,5 млрд. За это время в очереди на проход выстроились более 400 судов, а пробка дошла почти до Индии. Только 3 апреля ситуация была полностью разрешена, застрявшие суда благополучно прошли канал. Расследование происшествия показало, что к аварии привела человеческая ошибка. Администрация канала возложила всю полноту ответственности на капитана.

Управление канала потребовало от владельца судна компенсацию в размере $916 млн за ущерб, согласившись позднее снизить сумму на 40% до 550 млн с условием, что почти треть суммы будет выплачена в качестве залога наличными, а еще $350 млн поступят позднее в виде банковских аккредитивов по безналичному расчету. Однако и эта сумма не устроила японскую компанию, которая изначально заявила о готовности заплатить только $150 млн.

Судно, на которое был наложен арест, стоит в районе Большого и Малого горьких озер между двумя отрезками канала. Суд Исмаилии по экономическим и хозяйственным вопросам, куда изначально был подан иск от имени администрации в связи с отказом владельца платить компенсацию, дважды по просьбе сторон переносил слушания в целях достижения ими мирового соглашения. Очередное заседание суда было запланировано на 4 июля.