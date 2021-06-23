Авиакомпания "Скол" обратилась в Минтранс с просьбой отменить запрет на полеты ее техники

КАЛИНИНГРАД, 23 июня. /ТАСС/. Авикомпания "Скол" обратилась в Минтранс РФ с просьбой отменить приказ Росавиации о запрете эксплуатации 35 вертолетов и самолетов из ее парка до решения арбитражного суда по вопросу о непогашенной задолженности авиакомпании перед Государственной транспортной лизинговой компанией (ГТЛК). Об этом сообщила в среду пресс-служба предприятия.

В понедельник 21 июня Росавиация сообщила, что исключила из сертификата эксплуатанта авиакомпании "Скол" 35 судов, оставив в нем только 18 машин, которые могут использоваться для полетов, в том числе по социально значимым маршрутам. По сообщению ведомства, причиной введения ограничения в отношении "Скола" стала непогашенная задолженность авиакомпании перед Государственной транспортной лизинговой компанией (ГТЛК) по лизинговым платежам.

"ООО "Авиакомпания "Скол" обратилось к министру транспорта Российской Федерации Савельеву В. Г. с просьбой отменить приказ о введении вышеуказанных ограничений Росавиации, позволив ООО "Авиакомпания "Скол" выполнять авиационные работы в целях оказания медицинской помощи в регионах до момента рассмотрения Арбитражным судом спора с АО "ГТЛК", - говорится в сообщении компании. Рассмотрение спора в арбитраже назначено на 11 августа 2021 года, уточняет авиакомпания.

При этом, как сообщили ТАСС в пресс-службе, вертолеты и самолеты, взятые в лизинг у ГТЛК, с 23 июня прекратили полеты по санитарным заданиям в 14 регионах страны. "Они отвечают требованиям, предъявляемым к воздушным судам, задействованным в санитарной авиации. На остальные суда нет ограничений, но поставить их на санзадание нельзя, так как они не отвечают требованиям", - сказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что проблема непогашенной задолженности касается 30 вертолетов и пяти легкомоторных самолетов L-410. Как следует из информации Росавиации, договоры лизинга на эти 35 машин были заключены между АО "ГТЛК" и авиакомпанией "Скол" в период с 2017 года по 2019 год. По данным ГТЛК, с 17 июня авиакомпания "Скол" должна была начать процедуру добровольного возврата бортов ГТЛК для дальнейшей передачи другим арендаторам, однако этого не произошло.

По данным Федерального агентства воздушного транспорта, ООО "Авиакомпания "Скол" как юридическое лицо создано в 2000 году, осуществляет производственную деятельность с 20 февраля 2001 года. Основной вид - осуществление коммерческих воздушных перевозок (перевозка пассажиров и грузов), выполнение авиационных работ, в том числе в целях оказания медицинской помощи, на территории РФ, выполнение авиационных работ за рубежом.

Находится в Калининграде. Аэропорт базирования Красноярск (Черемшанка, Полигон МК-114). Парк включает 53 воздушных судна, в том числе 44 вертолета.