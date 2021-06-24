Кабмин обсудит развитие аддитивных технологий и нововведения для НКО

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Правительство России в четверг, 24 июня, проведет очередное совещание. На нем будет обсуждаться в том числе Стратегия развития аддитивных технологий в Российской Федерации на период до 2030 года, сообщает пресс-служба кабмина.

"Целью стратегии является определение основных направлений государственной политики в сфере развития аддитивных технологий в Российской Федерации на период до 2030 года", - отмечается в материалах к заседанию.

Как отметили в кабинете министров, документ направлен на создание конкурентоспособной отрасли аддитивных технологий в РФ на основе развития научно-технического и кадрового потенциала, оптимизации производственных мощностей, их модернизации, создания и освоения новых технологий, а также совершенствования нормативно-правовой базы.

Аддитивные технологии - совокупность технологий, которые создают 3D-объект, добавляя материал способом "слой на слой". В настоящее время аддитивные технологии - одно из наиболее динамично развивающихся направлений цифрового производства, которое позволяет применить новый подход к созданию изделия, сократить количество деталей конструкции и их стоимость.

Изменения для НКО

Помимо этого кабмин в четверг обсудит законопроект, согласно которому некоммерческие организации, использующие бюджетные средства, смогут совершать крупные сделки только с предварительного согласия учредителей. Изменения планируется внести в федеральный закон "О некоммерческих организациях".

"Законопроектом предлагается установить, что совершение автономной некоммерческой организацией, в деятельности которой используются средства бюджетов бюджетной системы РФ, крупной сделки возможно только после предварительного согласия ее учредителей (учредителя)", - говорится в материалах.

Документ закрепляет определение крупной сделки применительно к НКО, а также обязательные условия, которые должны содержаться в решении о согласии на совершение такой сделки.

Развитие образования

Еще один вопрос, вынесенный на заседание, - поправки в закон "Об образовании в Российской Федерации". В документе планируется определить понятие специализированного учебно-научного центра как структурного подразделения федерального вуза. При этом центр должен вести образовательную деятельность по программам основного общего или среднего общего образования, в нем должны быть созданы условия для проживания обучающихся в интернате.