Кабмин обсудит развитие аддитивных технологий и нововведения для НКО

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Правительство России в четверг, 24 июня, проведет очередное совещание. На нем будет обсуждаться в том числе Стратегия развития аддитивных технологий в Российской Федерации на период до 2030 года, сообщает пресс-служба кабмина.
"Целью стратегии является определение основных направлений государственной политики в сфере развития аддитивных технологий в Российской Федерации на период до 2030 года", - отмечается в материалах к заседанию.
Как отметили в кабинете министров, документ направлен на создание конкурентоспособной отрасли аддитивных технологий в РФ на основе развития научно-технического и кадрового потенциала, оптимизации производственных мощностей, их модернизации, создания и освоения новых технологий, а также совершенствования нормативно-правовой базы.
Аддитивные технологии - совокупность технологий, которые создают 3D-объект, добавляя материал способом "слой на слой". В настоящее время аддитивные технологии - одно из наиболее динамично развивающихся направлений цифрового производства, которое позволяет применить новый подход к созданию изделия, сократить количество деталей конструкции и их стоимость.
Изменения для НКО
Помимо этого кабмин в четверг обсудит законопроект, согласно которому некоммерческие организации, использующие бюджетные средства, смогут совершать крупные сделки только с предварительного согласия учредителей. Изменения планируется внести в федеральный закон "О некоммерческих организациях".
"Законопроектом предлагается установить, что совершение автономной некоммерческой организацией, в деятельности которой используются средства бюджетов бюджетной системы РФ, крупной сделки возможно только после предварительного согласия ее учредителей (учредителя)", - говорится в материалах.
Документ закрепляет определение крупной сделки применительно к НКО, а также обязательные условия, которые должны содержаться в решении о согласии на совершение такой сделки.
Развитие образования
Еще один вопрос, вынесенный на заседание, - поправки в закон "Об образовании в Российской Федерации". В документе планируется определить понятие специализированного учебно-научного центра как структурного подразделения федерального вуза. При этом центр должен вести образовательную деятельность по программам основного общего или среднего общего образования, в нем должны быть созданы условия для проживания обучающихся в интернате.
Кроме того, законопроектом предусматривается, что родительская плата за содержание обучающихся там не взимается, а проживание и питание обеспечиваются за счет федерального бюджета по нормам и в порядке, которые установлены правительством. "Предлагаемое изменение направлено на повышение доступности обучения в специализированных учебных научных центрах для более широкого круга одаренных детей", - отметили в кабмине.
Ранее президент РАН Александр Сергеев заявлял, что создание специализированных учебных научных центров (СУНЦ) - школ-интернатов при вузах для одаренных детей - позволит увеличить число молодых специалистов в научной сфере. На данный момент в стране учреждены десять таких центров.
Кабмин также рассмотрит на заседании вопрос о выделении Московскому государственному университету имени М. В. Ломоносова и Всемирному банку в 2021 - 2025 годах средств из федерального бюджета для продления инициативы по сотрудничеству в области развития сельского хозяйства и продовольственной безопасности. "Принятие проекта распоряжения позволит решить в 2021 - 2025 годах новые задачи и вызовы в области развития сельского хозяйства и продовольственной безопасности", - указано в материалах к мероприятию.
Помощь семьям
На заседание также вынесен проект распоряжения о направлении средств на новые пособия неполным семьям с детьми в возрасте от 8 до 17 лет и беременным. Речь идет о выделении средств на 2021 год из резервного фонда правительства РФ бюджету Пенсионного фонда России (ПФР).
"Разработка проекта распоряжения продиктована необходимостью финансового обеспечения выплат пособий беременным женщинам и пособий на детей", - пояснили в кабинете министров.
Ранее пресс-служба ПФР сообщала, что прием заявлений на пособия женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности, и неполным семьям с детьми от 8 до 17 лет начнется с 1 июля. В Пенсионном фонде напомнили, что размер обеих выплат определяется в соответствии с прожиточным минимумом, установленным в каждом регионе. В случае с выплатой неполным семьям речь идет о 50% прожиточного минимума ребенка, в случае с выплатой по беременности - 50% прожиточного минимума трудоспособного взрослого. Пособие назначается с учетом комплексной оценки нуждаемости, и важным условием является размер дохода семьи, который не должен превышать прожиточного минимума на душу населения в регионе.
Поддержка регионов
Правительство также рассмотрит возможность направить Росавиации средства на субсидии за перевозки пассажиров по социально значимым маршрутам Дальневосточного федерального округа. Предполагается выделить финансирование на перевозку 104 тыс. пассажиров по 20 региональным маршрутам ДФО в 2021 году.
Помимо этого будет обсуждаться софинансирование затрат на развитие спортивно-туристического комплекса "Шерегеш" в Кемеровской области. Средства планируется выделить в 2021 году Ростуризму для предоставления субсидии Кузбассу.
Как отмечают в кабмине, в настоящее время развитие "Шерегеша" сдерживает отсутствие необходимой инфраструктуры, в том числе модернизированных систем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, реконструированных автомобильных дорог. Направление необходимых средств позволит обеспечить с 2021 года строительство шести объектов, включая реконструкцию системы водоснабжения.
На повестку также вынесен вопрос о выделении Минспорту России в 2021 году средств на предоставление субсидии бюджету Мордовии. Проектом распоряжения предлагается выделить средства на завершение строительства объекта "Универсальный зал в Саранске", уточнили в кабинете министров.