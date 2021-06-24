Ростех выведет на мировой рынок новейший двигатель для фрегатов и корветов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 июня. /ТАСС/. Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК, входит в Ростех) выведет на мировой рынок морской техники новейший газотурбинный двигатель М90ФР, предназначенный для применения в силовых установках фрегатов и корветов. Об этом ТАСС в ходе Международного военно-морского салона сообщил заместитель генерального директора - генеральный конструктор ОДК Виктор Поляков.

"Ведется оформление рекламных паспортов на экспортный вариант двигателя М90ФР", - проинформировал Поляков.

По его словам, двигатель М90ФР может быть модифицирован в соответствии с требованиями потенциальных заказчиков. "Возможно, потребуются небольшие доработки составных частей двигателя с целью привязки его к корабельным системам конкретного проекта корабля", - добавил генконструктор ОДК.

Газотурбинный двигатель (ГТД) М90ФР мощностью 20 МВт (27 500 л. с.) применяется в составе силовой установки фрегата проекта 22350 типа "Адмирал Горшков". Отдельная модификация двигателя создана для установки на корветы проекта 20386. Особенностью новых российских морских ГТД являются увеличенные показатели эффективности и надежности, в их производстве активно используются аддитивные технологии.

Международный военно-морской салон проходит с 23 по 27 июня в Санкт-Петербурге.