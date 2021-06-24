Первую в России "цифровую судоверфь" создадут к 2024 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 июня. /ТАСС/. Проект модернизации Онежского судостроительно-судоремонтного завода (ОССЗ), предполагающий создание "цифровой верфи", планируется завершить в 2024 году. Об этом сообщил директор Департамента судостроительной промышленности и морской техники Минпромторга России Борис Кабаков.

"Минпромторгом совместно с Минтрансом и Минкомсвязи России проведен ряд мероприятий, направленных на обеспечение реализации инвестиционного проекта по глубокой модернизации ОССЗ, с предельной стоимостью проекта 5 млрд рублей. Проект модернизации завода рассматривается как пилотный проект создания "цифровой верфи", - сказал Кабаков в интервью журналу "Морская политика России", имеющемся в распоряжении ТАСС.

По его словам, Минпромторг поддерживает реализацию этого инвестиционного проекта, так как он имеет прорывной характер по внедрению цифрового сопровождения строительства и ремонта судов, роботизации и автоматизации процессов изготовления и покраски корпусов судов, а также блочно-модульного способа строительства.

Отмечается, что Минтранс России предлагает обеспечить бюджетное финансирования проекта за счет средств, предусмотренных в рамках государственной программы РФ "Развитие транспортной системы", без увеличения лимитов бюджетных ассигнований. Дополнительно предложено перенести срок завершения проекта на 2024 год.

Кабаков напомнил, что в целях обеспечения перехода на использование отечественного программного обеспечения (ПО) в РФ действуют четыре меры господдержки, направленные на внедрение отечественного ПО, развитие суперкомпьютерных технологий и моделирования, создание системы полного жизненного цикла и создание расчетно-математической базы.

Предполагается, что с учетом межведомственной координации, комплексных направлений национальной программы "Цифровая экономика", реализуемых мер господдержки к 2024 году будет обеспечено применение организациями судостроительной промышленности отечественных систем автоматизированного проектирования на уровне не менее 75%, систем инженерных расчетов - не менее 50 %, а систем управления данными об изделии - исключительно отечественной разработки.