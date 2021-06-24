В России составили собирательный образ самого осторожного водителя

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Компания "Тинькофф" проанализировала данные о страховых случаях за последние три года и составила собирательный образ самого осторожного водителя России. Так, по мнению экспертов, им оказалась женщина 50 лет из Воронежской области со стажем вождения семь лет, которая ездит за рулем автомобиля азиатского бренда. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного компанией "Тинькофф страхование" (есть в распоряжении ТАСС).

По данным "Тинькофф", более аккуратными водителями являются женщины - они попадают в ДТП в пять раз реже мужчин. "В I квартале 2021 в ДТП попадал каждый четвертый водитель-мужчина от всех владельцев полисов автострахования. Число женщин, обратившихся за это время в страховую после аварии, почти в пять раз меньше", - говорится в исследовании.

При этом аналитики отмечают, что в среднем мужчины обходятся страховой компании на 10% дороже, чем клиенты женского пола.

Помимо этого, в компании пришли к выводу, что наиболее аккуратными водителями чаще всего являются владельцы автомобилей азиатских брендов. "По статистике "Тинькофф страхования" водители Ssang Yong попадают в ДТП лишь в 6% случаев, Great Wall - 7%. Также в первой пятерке автомобилей, которыми владеют самые аккуратные водители, - УАЗ, ГАЗ и Chevrolet. На долю каждого из них приходится не больше 10% обращений в страховую", - указывают эксперты.

Реже всех в ДТП попадают водители после 50 лет со стажем от 7 до 9 лет, а также автомобилисты в возрасте от 35 до 39 лет, которые водят машину больше трех лет.

Проанализировав географию аварий, авторы исследования заявили, что наименее аварийными оказались Воронежская, Самарская, Белгородская, Нижегородская и Саратовская области. В этих регионах в страховую обращается примерно только каждый десятый автовладелец.