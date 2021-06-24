Первый международный туристический рейс за пандемию вылетел из Хабаровска в Турцию

ХАБАРОВСК, 24 июня. /ТАСС/. Первый за время пандемии международный рейс для туристов вылетел из хабаровского аэропорта в четверг, борт отправился в Турцию. Об этом сообщила пресс-служба воздушной гавани.

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Рейсы в Турцию из Хабаровска планировали начать с конца апреля, однако этого не случилось из-за ухудшения ситуации с заболеваемостью коронавирусной инфекцией.

"Сегодня, 24 июня, из международного аэропорта Хабаровск был выполнен первый рейс в Турцию после снятия ограничений на перелеты в эту страну. Ранним утром воздушное судно авиакомпании Azur Air с 121 пассажиром на борту отправилось из аэропорта Хабаровск в Анталью с промежуточной посадкой в Ростове-на-Дону", - говорится в распространенном релизе. Посадка в Ростове-на-Дону не превысит двух часов, до Антальи оттуда - еще два с половиной часа лета.

Планируется, что рейсы авиакомпании Azur Air будут выполняться из Хабаровска в Анталью напрямую еженедельно по четвергам на широкофюзеляжном авиалайнере Boeing 767-300. Рейсы осуществляются авиакомпанией по соглашению с туроператором Anex Tour. С 6 июля, как ожидается, прямые рейсы Хабаровск - Анталья начнет выполнять авиакомпания Nordwind совместно с туроператором Pegas Touristik. Запланировано выполнение рейсов один раз в две недели по вторникам на воздушном судне Boeing 777-200.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе хабаровского аэропорта, в середине июня начались чартерные рейсы из Хабаровска в Сеул для отдельных категорий граждан. Борт авиакомпании "Аврора" летает один раз в неделю по понедельникам.