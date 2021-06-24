ФБР попросило Конгресс выделить $40 млн для борьбы с вирусами-вымогателями

ВАШИНГТОН, 24 июня. /ТАСС/. Федеральное бюро расследований (ФБР) США просит Конгресс увеличить объем средств, выделяемых ему на обеспечение кибербезопасности, на $40 млн в следующем финансовом году. Как сообщает в среду газета The Hill , по словам главы ФБР Кристофера Рея, эти деньги, в частности, пойдут на противодействие кибератакам с применением вирусов-вымогателей.

"Наш бюджетный запрос <...> включает <...> $40 млн [на вопросы, связанные с] киберсферой, огромная часть этой суммы пойдет на [противодействие] кампании по вымогательству", - заявил Рей на слушаниях в одном из подкомитетов комитета по ассигнованиям Сената Конгресса США.

По словам руководителя ФБР, в настоящий момент возглавляемое им ведомство ведет расследование в отношении более чем 100 типов программ-вымогателей. Рей также призвал тех, кто стал жертвой вирусов-вымогателей, не платить злоумышленникам выкуп, поскольку, по мнению властей США, это может привести к росту числа подобных кибератак.

В начале мая злоумышленники из группировки DarkSide взломали системы американской трубопроводной компании Colonial Pipeline с помощью вируса-вымогателя, проникновение которого в компьютерную систему блокирует ее работу и шифрует данные до тех пор, пока жертва не выплатит требуемую сумму. Взлом парализовал на несколько дней работу системы компании, по трубопроводу которой транспортируется порядка 45% топлива, потребляемого на Восточном побережье США. Colonial Pipeline заплатила хакерам выкуп в размере $4,4 млн, чтобы вернуть доступ к своим данным.