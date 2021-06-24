В Крыму сообщили, что неоформленные отели Ялты могут получить выплаты как частные дома

ЯЛТА /Республика Крым/, 24 июня. /ТАСС/. Владельцы оказавшихся в зоне подтопления неоформленных мини-отелей и "гостевых домов" Ялты могут рассчитывать на получение компенсаций только в статусе частных домовладений, сообщил в среду ТАСС председатель комитета Госсовета республики по туризму, курортам и спорту Госсовета Крыма Алексей Черняк.

"Это не отели, а частные домовладения, и обращаются они [за выплатами], как частные домовладения. Имея кое-какой опыт, я вижу, что сдача жилья там происходила. <…> Они сейчас никак не оформлены. Кто им не давал стать мини-отелем или еще чем-нибудь? Разбираться будем индивидуально" - сказал Черняк.

По его словам, комиссии по оценке ущерба сейчас посещают и такие дома в подтопленной Ялте. При этом ситуация в легальном отельном секторе стабильная. "Сейчас мы говорим, что закрыты буквально несколько [отелей], которые никак на общую массу не влияют", - считает Черняк.