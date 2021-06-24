Эксперты ВШЭ считают, что маркировка антисептиков снизит их нелегальный оборот вдвое

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Введение маркировки антисептических средств позволит снизить долю контрафакта на этом рынке на 50% и приведет к увеличению доходов легальных производителей до 0,7 млрд рублей. К такому выводу пришли эксперты национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ) в рамках исследования, копия которого имеется в распоряжении ТАСС.

"Полученные результаты указывают на экономическую целесообразность введения обязательной маркировки средствами идентификации для рассматриваемой товарной группы, что связано с высоким уровнем нелегального оборота. По нашим оценкам, маркировка позволит убрать половину контрафакта с рынка, а также может привести к увеличению доходов легальных производителей на 0,67-0,7 млрд рублей в год", - говорится в исследовании.

В рамках исследования специалисты ВШЭ использовали данные аптечного аудита, проводимого компаниями Alpharm/DSM, рассчитали общие продажи антисептиков в аптеках за вычетом продаж наиболее популярных лекарственных антисептиков. К полученным данным были добавлены оценки по продажам антисептиков вне аптечной сети - в магазинах, на АЗС, на предприятиях сферы услуг.

По оценкам экспертов, в 2020 году в России было продано 0,67 млрд упаковок антисептических и дезинфицирующих средств, при этом доля нелегального оборота таких изделий составила 51%, заметно увеличившись по сравнению с 2018-2019 гг. - на 10%. Исследователи связывают рост контрафакта с приходом на рынок новых производителей, часто осуществляющих выпуск продукции без получения необходимых правоустанавливающих документов, постановки на налоговый учет.

Минпромторг РФ в начале апреля опубликовал проект постановления о проведении в России эксперимента по маркировке антисептиков и дезинфицирующих средств. Согласно проекту, пилотный проект должен был пройти с 15 мая 2021 года по 31 августа 2022 года.

К 2024 году в России будет создана единая национальная система маркировки и отслеживания товаров. Центр развития перспективных технологий, созданный на основе государственно-частного партнерства, является оператором системы маркировки.