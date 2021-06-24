Пользователи "Такси ВКонтакте" совершили 30 млн поездок за год

МОСКВА, 24 июня./ТАСС/. Пользователи за год, с июня 2020 по июнь 2021, совершили 30 млн поездок на "Такси ВКонтакте". Об этом сообщили в пресс-службе соцсети.

"За год, с июня 2020-го по июнь 2021-го, пользователи совершили 30 млн поездок. Таким образом, сервис показал рост по поездкам в 15 раз по сравнению с результатами годом ранее", - отмечается в сообщении.

В пресс-службе отметили, что самое большое количество заказов у водителя из Волгограда: на его счету уже 6 400 поездок. Рекордное количество поездок совершил пользователь из Тольятти: он заказал такси 1 174 раза. Самая длинная поездка через "Такси ВКонтакте" была в Подмосковье - 181 км., а самая короткая поездка длилась 149 секунд.

"Важное отличие "Такси ВКонтакте" от множества других сервисов на рынке - социальные механики и функции, возможные только внутри соцсети. Например, пользователи могут вызвать такси прямо из сообщества - любимого книжного магазина или популярного бара", - добавила директор по развитию бизнеса "ВКонтакте" Евгения Зибарева.

"Такси ВКонтакте" было запущено два года назад сервисом городской мобильности "Ситимобил" и "ВКонтакте". Это первый в России опыт полной интеграции сервиса заказа такси в экосистему VK.

В 2020 году общее количество уникальных пользователей сервиса достигло 2 млн. По данным аналитики, чаще всего "Такси ВКонтакте" используют молодые люди в возрасте 16-24 лет и преимущественно для коротких поездок по городу. Среди популярных направлений - рестораны и бары, музеи и парки, торговые центры.