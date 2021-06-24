"Газпром" начал строительство завода по производству СПГ из угольных пластов в Кузбассе

КЕМЕРОВО, 24 июня. /ТАСС/. "Газпром добыча Кузнецк" к 2023 году запустит в Кузбассе первую очередь завода по производству сжиженного природного газа (СПГ), добываемого из метана угольных пластов. Первый камень в основание будущего предприятия заложен в Прокопьевском округе, сообщается на официальном сайте правительства Кузбасса.

"Это очень важный проект для развития Кузбасса. Готовимся запустить в первом квартале 2023 года первую очередь завода по производству сжиженного газа. Сейчас задача - стать лидерами в мире по добыче газа из угольных пластов, при этом используя свою, российскую технологию, при помощи оборудования кузбасского производства", - приводятся в сообщении слова губернатора Сергея Цивилева.

Разработка метаноугольного месторождения предусматривает строительство 110 скважин, 33 из них уже построены в рамках геологоразведочных работ. Инвестиции в проект не уточняются. На проектную мощность в 220 тыс. тонн сжиженного природного газа предприятие выйдет в 2024 году.

"В развитие данных решений на ПМЭФ были подписаны соглашения по развитию газоснабжения и газификации Кузбасса, в том числе за счет сжижения метана угольных пластов, а также развитие сопутствующих технологий и оборудования. В рамках соглашения между правительством Кузбасса и ПАО "Газпром", подписанного на ПМЭФ, будет рассматриваться возможность строительства второй нитки магистрального газопровода "Парабель - Кузбасс" на участке 572 - 714 км, что улучшит газоснабжение потребителей Новокузнецка и прилегающих территорий", - уточняется в сообщении.

В планах региональных властей использовать сжиженный газ кузбасского производства для заправки карьерной техники и в жилищно-коммунальном хозяйстве. Кроме того, в планах - увеличить и число газовых автомобильных заправок на территории области, чтобы сделать газовое топливо доступнее. Это необходимо для улучшения экологической ситуации в промышленном регионе.