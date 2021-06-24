Мишустин поручил к октябрю представить предложения по объектам для программы развития СКФО

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил к октябрю представить в кабмин предложения по мероприятиям и объектам для включения их в формируемую программу развития Северо-Кавказского федерального округа. Соответствующие поручения по итогам совещания о развитии СКФО в Пятигорске опубликованы в четверг на сайте кабмина.

"К 1 октября в правительство будут представлены предложения по конкретным мероприятиям и объектам, которые необходимо включить в формируемую программу развития СКФО. Кроме того, до 1 сентября в регионах СКФО должны быть проведены выездные совещания по вопросам экономического развития с участием вице-премьеров", - говорится на сайте.

Минэкономразвития также поручено до 1 июля составить методические рекомендации по разработке моделей экономического развития регионов Северного Кавказа. "Сами модели должны быть сформированы региональными властями до 10 июля, а до 15 июля - подготовлены к рассмотрению в координационном центре правительства", - уточняется в поручениях.

Мишустин также поручил Минфину и Минэкономразвития РФ разработать до 1 августа меры по снижению доли теневого сектора экономики в регионах Северного Кавказа. "До 1 июля Минэкономразвития и Минфину поручено завершить разработку модели господдержки инвестиционной привлекательности регионов Кавказа, а до 1 августа тем же министерствам вместе с ФНС нужно разработать систему мер по уменьшению доли теневого сектора в экономике макрорегиона", - говорится в сообщении.

Кроме того, Минэкономразвития поручено подготовить предложения по условиям предоставления земельных участков стратегическим инвесторам на территориях особых экономических зон в регионах округа.

Совещание премьер-министра по вопросам развития СКФО состоялось в Пятигорске 15 июня.