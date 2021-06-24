В Росатоме заявили, что грузовой арктический флот к 2030 году может вырасти до 120 судов

ТОКИО, 24 июня. /ТАСС/. Грузовой арктический флот, который обеспечивает навигацию по Северному морскому пути может к 2030 году увеличиться в три раза до примерно 120 судов. Об этом сообщил заместитель председателя Государственной комиссии по развитию Арктики, специальный представитель госкорпорации "Росатом" по вопросам развития Арктики Владимир Панов в ходе вебинара, организованного для японской стороны.

"Современный грузовой арктический флот, который на сегодняшний день обеспечивает круглогодичную навигацию, состоит из более чем 40 судов. Они были построены за последние 4 года. мы предполагаем, что к 2030 году грузовой арктический флот увеличится до примерно 120 судов", - сказал он.

По словам Панова, интерес зарубежных компаний к транзиту через Северный морской путь растет с каждым годом. "По итогам прошлого года 52 зарубежных компании обращались за разрешением на проход через Северный морской путь", - добавил он.

Госкорпорация "Росатом" в четверг проводит вебинар, посвященный развитию Северного морского пути. В нем принимают участие представители японского бизнеса, члены правительства и парламента.