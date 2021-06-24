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В Росатоме заявили, что грузовой арктический флот к 2030 году может вырасти до 120 судов

По итогам прошлого года 52 зарубежных компании обращались за разрешением на проход через Северный морской путь, отметил заместитель председателя Государственной комиссии по развитию Арктики Владимир Панов

ТОКИО, 24 июня. /ТАСС/. Грузовой арктический флот, который обеспечивает навигацию по Северному морскому пути может к 2030 году увеличиться в три раза до примерно 120 судов. Об этом сообщил заместитель председателя Государственной комиссии по развитию Арктики, специальный представитель госкорпорации "Росатом" по вопросам развития Арктики Владимир Панов в ходе вебинара, организованного для японской стороны.

"Современный грузовой арктический флот, который на сегодняшний день обеспечивает круглогодичную навигацию, состоит из более чем 40 судов. Они были построены за последние 4 года. мы предполагаем, что к 2030 году грузовой арктический флот увеличится до примерно 120 судов", - сказал он.

По словам Панова, интерес зарубежных компаний к транзиту через Северный морской путь растет с каждым годом. "По итогам прошлого года 52 зарубежных компании обращались за разрешением на проход через Северный морской путь", - добавил он.

Госкорпорация "Росатом" в четверг проводит вебинар, посвященный развитию Северного морского пути. В нем принимают участие представители японского бизнеса, члены правительства и парламента.

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