Индекс Мосбиржи на открытии торгов снизился на 0,09%

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Российский рынок акций открылся снижением индекса Мосбиржи и ростом индекса РТС. По данным торговой площадки на 10:00 мск, индекс Мосбиржи снизился на 0,09%, до 3833,73 пункта, индекс РТС увеличился на 0,02%, до 1666,52 пункта.

К 10:15 мск индекс Мосбиржи находился на уровне 3833,47 пункта (-0,1%), индекс РТС - на уровне 1670,46 пункта (+0,26%). Доллар по отношению к рублю снизился на 0,41%, до 72,3125 рубля, евро - на 0,31%, до 86,3573 рубля.

Стоимость ближайшего фьючерса на нефть Brent на лондонской бирже ICE растет на 0,39% - до $75,48 за баррель. Нефть сорта WTI дорожает на 0,44% и торгуется на уровне $73,4 за баррель.