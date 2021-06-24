Ростех купил 26% крупнейшего в России производителя антисептиков

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Ростех купил 26% в компании РФК - единственном в РФ производителе спиртосодержащих субстанций для лекарств и крупном производителе антисептиков, говорится в сообщении госкорпорации.

"Госкорпорация "Ростех" стала владельцем 26% акций российской фармацевтической компании "РФК" - крупнейшего в стране производителя спиртосодержащих фармацевтических субстанций и антисептиков, в том числе входящих в перечень жизненно важных лекарственных препаратов", - отмечается в сообщении. Ростех не раскрывает стоимость покупки и другие условия сделки.

Фармсубстанции компании используются в том числе для производства вакцин.

"Приобретение акций компании "РФК" соответствует стратегии развития Ростеха, направленной на расширение гражданских направлений производства, в том числе - в интересах здравоохранения. Используя компетенции РФК, госкорпорация намерена расширить возможности в сфере разработки, производства, хранения и реализации фармацевтических субстанций и препаратов", - говорится в сообщении.

РФК работает с 2007 года, сегодня это единственный в России поставщик спиртосодержащих субстанций для лекарственных препаратов, отмечает Ростех. В состав Ростеха входит фармацевтический холдинг "Нацимбио", который занимается разработкой, производством по полному циклу и реализацией вакцин и анатоксинов текущего и перспективного Национальных календарей профилактических прививок, препаратов крови, бактериофагов, аллергенов, аллергоидов и других препаратов.