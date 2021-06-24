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Пандемия COVID-19

Меркель считает отмену патентов на вакцины неверным путем

Это осложнит разработку препаратов в будущем, отметила канцлер ФРГ

БЕРЛИН, 24 июня. /ТАСС/. Отмена патентов на вакцины осложнила бы разработку препаратов в будущем. Такое мнение высказала в четверг канцлер ФРГ Ангела Меркель, выступая с правительственным заявлением в Бундестаге.

"Отмену патентов я считаю неверным путем", - сказала она. "В будущем мы будем тоже зависеть от разработок вакцин, это будет возможным, если будет сохранена защита интеллектуальной собственности", - добавила Меркель.

"Пандемия [коронавируса] может быть побеждена лишь глобальными усилиями, и ключевой инструмент - прививочная кампания", - заявила Меркель.

Канцлер в очередной раз подчеркнула важность централизованного допуска вакцин на уровне всего ЕС.

Теги
Меркель, АнгелаГерманияПандемия COVID-19
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