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ВТБ начал прием заявок по новым условиям семейной ипотеки

Ставка по кредиту или рефинансированию ипотеки другого банка в ВТБ составит 5%"

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Банк ВТБ с 24 июня начал прием заявок на семейную ипотеку с обновленными условиями. Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

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"ВТБ с 24 июня первым из банков начинает прием заявок по новым условиям в рамках ипотеки с господдержкой для семей с детьми. Приобрести недвижимость по программе теперь смогут семьи с одним ребенком. Ставка по кредиту или рефинансированию ипотеки другого банка в ВТБ составит 5%", - указано в сообщении.

По словам начальника управления "Ипотечное кредитование" - вице-президента ВТБ Михаила Сероштана, рождение ребенка вызывает необходимость решения квартирного вопроса, поэтому банк решил ускорить процесс запуска программы и, не дожидаясь постановления правительства, уже сейчас начал прием заявок.

В рамках поручения президента России Владимира Путина предлагается продлить программу льготной ипотеки с изменением ставки до 7% до июля 2022 года, а также распространить семейную ипотеку на семьи с одним ребенком. Проект постановления правительства, разработанный Минфином, размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Ставка по льготной ипотеке составит 7%, а предельная сумма кредита будет единая для всех регионов - 3 млн рублей.

Семейную ипотеку по ставке 6% предлагается предоставлять семьям с одним ребенком, если он родился после 1 января 2018 года. Максимальная сумма кредита по семейной ипотеке в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях составит 12 млн рублей, в других регионах - 6 млн рублей. При рождении первенца можно будет оформить по данной программе новый кредит или рефинансировать ранее взятый. Программа действует до конца 2022 года.

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