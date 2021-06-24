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Запрет на вывоз говядины из Новосибирской области продлили до мая 2022 года

Запрет на вывоз распространяется только на не переработанную продукцию

НОВОСИБИРСК, 24 июня. /ТАСС/. Запрет на вывоз говядины из Новосибирской области в связи с отсутствием у коров вакцинации от ящура, который планировалось снять в 2021 году, продлен до мая 2022 года решением Всемирной организации здравоохранения животных (МЭБ), сообщил в четверг в пресс-центре ТАСС начальник управления ветеринарии Новосибирской области Владимир Гоппе.

Ранее Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору изменила статус региона на благополучный без вакцинации, но не признанный МЭБ, что наложило ограничения на вывоз продукции животного происхождения, в основном мяса, в регионы с другим статусом. Ограничения планировалось снять к лету 2021 года.

"У нас был запрет на вывоз говядины, как региона, граничащего с республикой Казахстан. <...> Все эти процессы находятся под контролем МЭБ. Для того, чтобы это устранить, [чтобы область стала благополучной по ящуру без вакцинации], было принято решение от нее отказаться в четырех приграничных районах. К сожалению, в связи с тем, что нас рассматривали общей связкой регионов и один из них - Тюменская область - не прекратил вакцинацию, МЭБ приняло решение отложить это разрешение до мая 2022 года", - сказал Гоппе.

Как ранее сообщали ТАСС в управлении ветеринарии региона, в августе 2019 года вакцинация КРС в регионе была прекращена в целях признания всей территории России благополучной по ящуру без вакцинации, что позволяет сельхозпредприятиям экспортировать свою продукцию за пределы РФ без ограничений. В июне 2019 года большая часть территорий подтвердила этот статус, однако Новосибирская область не вошла в их число. Статус региона был не признан МЭБ из-за близости к Казахстану, где существует постоянная угроза инфекционных заболеваний животных.

В управлении отмечали, что запрет на вывоз распространяется только на непереработанную продукцию. Все изделия из говядины, изготовленные в Новосибирской области, могут быть отправлены в другие регионы.

Ящур - острая инфекционная болезнь, характеризующаяся появлением пузырьков и эрозий на слизистой ротовой полости. Болезнь встречается во всех частях земного шара, главным образом в сельскохозяйственных странах. Источником инфекции являются больные животные, особенно крупный рогатый скот, а также свиньи, овцы и козы. Особенно тяжело болеют молодые животные, среди которых отмечается большая смертность.

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РоссияНовосибирская область
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